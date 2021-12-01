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2,9 млрд человек – или 37% населения мира – никогда не пользовались Интернетом, сообщает Международный союз электросвязи ООН.

Из этих 2,9 млрд 96% живут в развивающихся странах, передает Украинская правда.

Количество людей, пользующихся Интернетом, увеличилось до 4,9 млрд в 2021 году с примерно 4,1 млрд в 2019 году.

Резкому росту числа людей в сети способствовали меры, предпринятые во время пандемии – повсеместные локдауны и закрытие школ в сочетании с необходимостью доступа к новостям, государственным услугам, обновлениям здравоохранения, электронной коммерции и онлайн-банкингу.

Число пользователей Интернета во всем мире увеличилось более чем на 10% в первый год пандемии – на сегодняшний день это самый большой годовой прирост за десятилетия.
ForUm

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