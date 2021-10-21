Проблемы суицидальных «групп смерти» лежат в псевдорелигиозной сфере.

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Об этом сказал Святейший Патриарх Кирилл, сообщает patriarchia.ru.

«Это проблема не какого-то региона, не какой-то отдельной возрастной группы – это проблема общества, проблема государства. И речь не о детях, находящихся где-нибудь далеко, – речь о наших детях, которые учатся в наших школах», – сказал Патриарх Кирилл и напомнил собравшимся о трагедиях в учебных заведениях Керчи, Казани и в Пермском университете.

По мнению Престоятеля РПЦ, проблемы суицидальных «групп смерти» лежат в псевдорелигиозной сфере. «Речь идет об одной из форм сатанизма, новой интерпретации одного из старых языческих культов», – отметил Патриарх.

В подтверждение он привел слова, сказанные более ста лет священномучеником Макарием (Гневушевым) о том, что самым страшным врагом христианства и всего созданного им, врагом Церкви Христовой и православного государства является «воскресающее язычество».

Соответственно и решение указанных проблем находится в религиозной области, считает Предстоятель РПЦ – сколько бы противники религии не твердили о необходимой светскости школы. «В итоге видим молодых ребят, которые, назвав самих себя «богами», а всех остальных «биомусором», берут в руки оружие и идут убивать, не зная, просто не понимая, что Бог – это не поставление себя выше других, не некое горделивое право судить и приговаривать к жизни или смерти, а любовь и свет», – отметил Патриарх Кирилл.

«Чтобы предохранить детей от неверного или искаженного восприятия религии, следует предоставить им возможность познакомиться с религиозной традицией своего народа, сформировавшей систему нравственных ценностей, лежащих в основе общепринятых норм поведения и законов», – сказал Предстоятель Русской Православной Церкви.