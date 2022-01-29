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Цена интернет-услуг в Украине начала дорожать. Как утверждают провайдеры, тарифы будут расти и в будущем. В целом подорожание может составить аж 20%.

Ключевой причиной называется повышение расходов на кабели и дорогие энергоносители. Первые не производят в Украине, а при ввозе требуется оплатить дополнительную госпошлину, пишет Обозреватель со ссылкой на Gsminfo.

Как отмечает директор интернет-провайдера NetAssint Максим Тульев, если ситуация не изменится в ближайшее время, то стоит ожидать очередного подорожание на 20%. Это объясняется тем, что у провайдеров в стране очень конкурентный рынок.

Поэтому единственное, что они могут сделать – переложить те расходы на пользователей. Но, как говорят эксперты, шансы на отмену пошлины на кабели все же есть. Вероятно, могут вывести из номенклатуры импорта, на который распространяются особые таможенные правила. Это больше касается товаров, которые в нашем государстве не производят.

Отметим, ранее граждан также предупреждали о повышении тарифов. По словам специалистов, рост цен ощутят жители небольших городов. Дело в том, что там в основном только один или несколько провайдеров.

В крупных городах Украины подорожание будет не столь заметным. Потому что в условиях высокой конкуренции интернет-провайдеры будут пытаться удерживать стоимость.

Интересно, что в Украине сейчас самый дешевый скоростной интернет в мире. В среднем украинцы платят 4,42 британских фунта ежемесячно (156,9 грн). Однако вскоре это может измениться. Эксперты прогнозируют, что интернет в нашей стране подорожает.

На втором месте с самым дешевым интернетом идет Россия – 5,02 фунта стерлингов (178,2 грн). А за ней следуют Румыния и Молдова, об этом свидетельствуют данные исследования Compare the market.

Единственная страна, которая вошла в пятерку лидеров за пределами Европы, – Индия. Там среднемесячные затраты на интернет составляют 7,48 фунтов стерлингов (265,5 грн).
ForUm

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