Для верующего человека очевидно, что алкоголь на поминальном обеде неуместен, но в то же время убедить в этом нецерковных людей очень трудно.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал протоиерей Владимир Пучков.

Священник объяснил, что прежде важно разобраться в том, насколько много ответственности должно лечь на плечи верующего человека на конкретных похоронах.

«Хорошо, если верующему же и приходится эти похороны организовывать. Тогда наш христианин способен организовать всё так, как принято среди христиан. Конечно, нет ни малейших сомнений, что в итоге «люди скажут». Но христианин на то и христианин, чтобы относиться к людской молве со здоровым равнодушием. Когда решается участь близкого человека в вечности, чьё-то обывательское брюзжание за отсутствие водки нам поминках во внимание можно и не принимать. С другой стороны, тот, на ком лежит вся ответственность, лишается возможности смалодушничать, поскольку кто отвечает – тот и виноват. Поэтому если вдруг христианин и сам проникнется опасениями по поводу того, что люди скажут, и начнёт засовывать в гроб домашние тапочки для покойника, переворачивать табуретки после выноса гроба и потчевать гостей на поминках вином, то обвинить ему будет уже некого», - сказал протоиерей Владимир.

В другом случае, когда христианин задействован в организации похорон, к нему прислушиваются, но во всём слушать не готовы, важно понимать, что в «любой неоднозначной ситуации, когда речь идёт не о вещах не столько принципиальных, сколько второстепенных, мир важнее правоты».

«Во всём, в чём верующего готовы слышать и слушать, нужно настаивать на своём. В том же, о чём плодотворного разговора не выходит, не стоит проявлять упрямства и идти на принцип. То есть если бутылка на поминальном столе важна настолько, что ради неё найдутся готовые на ссору, несмотря на неподходящий момент, то пусть себе желающие пьют», - посоветовал священник.

Кроме того, если верующий человек присутствует на похоронах, но к организации отношения не имеет, «никто не в состоянии запретить молиться о покойном, вынудить участвовать в нелепых фольклорных действах и пить на поминках».

«Достаточно просто молиться и не принимать участие во всеобщей гулянке. Например, поминать покойного про себя, пока длится отпевание. На обеде – не пить и в последующие дни поминать покойного на молитве. Как вы понимаете, последнее под силу всякому, кто хочет. Берите на вооружение – и вас перестанет тревожить совесть за водку на поминальном столе, которую вы начнёте просто воспринимать как поставленную не вами и не для вас», - заключил священник.