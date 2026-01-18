﻿
Надзвичайні події

Apple на 35 млн гривень: На Львівщині в мікроавтобусі знайшли контрабандну техніку

У пункті пропуску "Нижанковичі" прикордонники вилучили з мікроавтобуса приховану техніку компанії Apple вартістю понад 35 млн грн. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Під час огляду мікроавтобуса Renault військовослужбовці 7 прикордонного Карпатського загону, за інформацією оперативних співробітників, спільно з працівниками митниці виявили понад 820 одиниць техніки компанії Apple", - ідеться в повідомленні.

За кермом транспортного засобу, який в’їжджав в Україну, перебував 37-річний житель Львівської області, який з метою уникнення підозр узяв у Польщі кількох пасажирів.

Як зазначається, під час поглибленого огляду прикордонникам довелося демонтувати конструктивні елементи мікроавтобуса.

У днищі, у спеціально облаштованій схованці були виявлені мобільні телефони iPhone 15, 16 і 17, смартгодинники та навушники Apple.

Загалом прикордонники вилучили 829 одиниць техніки, орієнтовна вартість якої перевищує 35 млн грн.

 Автор: Сергій Ваха

ДПСУЛьвівщинаAppleконтрабанда iPhone 17
