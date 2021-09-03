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Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США встретился с генеральным директором Apple Тимом Куком в штаб-квартире компании в г. Купертино. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ОП.

Зеленский отметил, что отечественный ІТ-сектор в настоящее время стремительно развивается, и официальное открытие офиса Apple в нашей стране является дополнительным свидетельством перспективности украинского рынка.

«Уже сегодня Украина – мощный мировой ІТ-хаб. Наши специалисты успешно сотрудничают с компаниями из списка Fortune 500, в том числе и с Apple», - сказал он.

Зеленский рассказал Тиму Куку о достижениях нашего государства в ІТ-сфере и выразил заинтересованность в дальнейшем расширении присутствия Apple в Украине, в частности благодаря командам онлайн-поддержки, модераторов Apple Music и AppStore, а также сервиса обслуживания устройств.

Глава государства и его команда представили генеральному директору Apple проект «Дия City».

Также речь шла о проекте переписи населения, который компания Apple успешно воплотила в США, и возможность сотрудничества при реализации аналогичного задания в Украине.

Кроме того, во время встречи обсудили возможность сотрудничества в направлении образования в области программирования для школьников, студентов, ветеранов, работников сферы здравоохранения, а также обеспечение компьютерной техникой школ и учителей - на поддержку тех программ, которые уже реализуются в Украине.

Стороны также обсудили возможность строительства компанией Apple дата-центра для сервисов iCloud в Украине, по примеру центра, который был построен в Дании. Речь шла и о локализации продуктов Apple, украинизации персонального помощника Siri.

«Надеюсь, что динамика развития компании Apple и темпы цифровизации нашего государства помогут создать историю успеха Apple в Украине и Apple с Украиной», - подчеркнул Зеленский.
ForUm

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