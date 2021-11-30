также в разделеОбщество
30 ноября. Картина дня 11
Руководство НКРЭКУ начислило себе премий на 2,2 млн грн 16
Украина отменила требования самоизоляции для прибывших из Индии 9
Оккупанты завозят в ОРДЛО боевую технику, вооружение и горючее 25
В трех областях COVID-отходы вместо сжигания выбрасывали на землю 9
Разведчику «ДНР», добивавшему раненых украинских военных, дали 6 лет тюрьмы 16
Суд признал «слугу» Юрченко невиновным в ДТП во Львове 17
100 жителей ОРДЛО вступили в «Единую Россию» 8
Ведущий Остапчук извинился за скандальную вечеринку в годовщину Голодомора 28
Бывшего замглавы Черниговской ОГА будут судить за вымогательство $160 тысяч 10
В Украине ужесточат правила карантина для невакцинированных 40
«Голодная туса»: Компании отказываются от сотрудничества со скандальными блогерами 90
Савченко заявила, что дело против нее и Рубана закроют 60
На блогера составили протокол за скандальную вечеринку в годовщину Голодомора 66
29 ноября. Картина дня 10
Ноябрь в Украине завершится холодом и ветром 14
ГБР уточняет: дело открыто не против Бутусова, а по факту 19
СБУ открыла дело о «госперевороте» 44

В среду, 1 декабря, снег будет мокрым, сообщает синоптик Наталья Диденко.

Ветер остается порывистым, преимущественно западного направления.

Температура воздуха в большинстве областей Украины в ближайшую ночь 0-4 градуса мороза, завтра днем ​​от 1 мороза до 4 тепла, в южной части +3+8 градусов.

На дорогах уже появляется гололедица.

В Киеве завтра ожидается мокрый снег, на дорогах скользко и каша, с обеда осадки будут постепенно прекращаться. Ветер западный, порывистый, некомфортный. Ночью 0-2 градуса мороза, днем ​​0-2 градуса тепла.

2-3 декабря потеплеет на несколько градусов, однако с выходных снова ожидается похолодание.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги