В среду, 1 декабря, снег будет мокрым, сообщает синоптик Наталья Диденко.
Ветер остается порывистым, преимущественно западного направления.
Температура воздуха в большинстве областей Украины в ближайшую ночь 0-4 градуса мороза, завтра днем от 1 мороза до 4 тепла, в южной части +3+8 градусов.
На дорогах уже появляется гололедица.
В Киеве завтра ожидается мокрый снег, на дорогах скользко и каша, с обеда осадки будут постепенно прекращаться. Ветер западный, порывистый, некомфортный. Ночью 0-2 градуса мороза, днем 0-2 градуса тепла.
2-3 декабря потеплеет на несколько градусов, однако с выходных снова ожидается похолодание.
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