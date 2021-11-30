В полночь с понедельника на вторник островное карибское государство Барбадос, главой которого официально до сих пор была королева Великобритании Елизавета II, стало республикой. Речь, разумеется, не идет о свержении монархии: все происходит в рамках конституции, допускающей такой поворот событий, и Букингемский дворец уже заявил, что уважает решение Барбадоса, пишет ВВС.

Барбадос - одна из 16 стран, где Елизавета II по-прежнему остается главой государства. Роль эта по большей части символическая, даже в самой Великобритании, но символы порой значат многое. В случае с Барбадосом это королевские портреты во всех государственных учреждениях, знаки отличия и форменные нашивки с королевскими символами у армии, полиции и даже почтовых работников, а также многочисленные упоминания имени монарха в названиях учреждений, таких как Больница королевы Елизаветы.

Такой порядок вещей существовал на Барбадосе более 400 лет, с тех пор, как там бросил якорь первый английский корабль, застолбивший эту территорию за королем Яковом I, но теперь многому суждено измениться.

Поздно вечером в воскресенье на Барбадос прилетел принц Чарльз, официальный представитель королевы, а также ее преемник в роли главы Содружества, добровольного объединения суверенных государств, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие доминионы, колонии и протектораты (Барбадос останется в составе этого Содружества).

Присутствие принца Чарлза на этой церемонии было необязательным, тем не менее он решил нанести этот визит, чтобы продемонстрировать, что тесные узы, связывающие две страны, не ослабевают. Он также присутствовал на церемонии возвращения Гонконга Китаю в 1997 году и представлял королеву в Зимбабве во время обретения страной независимости в 1980 году.

Барбадос обрел независимость в 1966 году, однако, как в случае со многими другими бывшими колониями Великобритании, королева осталась официальным главой государства.

Для оценки возможности перехода к республиканской форме правления на Барбадосе в 1979 году был учреждена так называемая Комиссия Кокса, но тогда она пришла к выводу, что народ не желает расставаться с монархией.

Однако уже в 1998 году Комиссия по пересмотру конституции Барбадоса рекомендовала острову статус республики, а тогдашний премьер страны Фрейндель Стюарт открыто заявил, что в ближайшее время пора осуществить переход от монархии к республике.

И, наконец, в прошлом году официальный представитель королевы, генерал-губернатор Сандра Мэйсон объявила о плане по переходу к республиканской форме правления в своей «тронной речи», по традиции открывающей работу парламента Барбадоса и определяющей задачи правительства.

Автором этой тронной речи была премьер-министр Барбадоса Миа Моттли, по словам которой, «настало время окончательно оставить позади колониальное прошлое».

В интервью Би-би-си она подчеркнула, что в желании покончить с колониальным наследием нет ничего антагонистичного или враждебного, что она глубоко уважает королеву, но настало время строить новые отношения с Великобританией на основе тесного партнерства.