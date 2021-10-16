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Королева Великобритании 95-летняя Елизавета II по совету врачей решила полностью отказаться от алкоголя. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.

«Монарх рассчитывает в наилучшей форме встретить платиновый юбилей (70 лет) пребывания на троне, который состоится в следующем году», - сказано в статье. 

Отмечается, что рекомендации медиков не связаны с каким-либо заболеванием, а даны в "в целях предосторожности». 

«Королева приняла личное решение полностью отказаться от спиртных напитков, но она никогда много не пила», - уточняется в публикации.

По данным СМИ, британская королева иногда позволяла себе рюмку по вечерам, а также могла выпить сухой мартини перед обедом. 

Букингемский дворец не прокомментировал нынешнее состояние здоровья британской королевы.

Семидесятилетие своего восшествия на престол королева Великобритании будет праздновать летом будущего года. На троне в 1952 году она сменила своего отца Георга VI. Тогда королеве было всего 25 лет. Сейчас она - старейший из действующих глав государств и самый долго правящий из ныне здравствующих монархов.
ForUm

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