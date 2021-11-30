По состоянию на 7:00 30 ноября в результате усложнения погодных условий (порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 179 населенных пунктов в 8 областях Украины, сообщает ГосЧС.
В Черниговской области обесточены – 49, Донецкой – 36, Киевской – 29, Полтавской – 24, Житомирской – 15, Сумской – 13, Волынской – 7 и Луганской – 6 населенных пунктов.
К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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