также в разделеПроисшествия
В СИЗО умерла девушка, приговоренная к 15 годам за убийство инструктора тира 21
Под Черниговом спасатель застрелил на охоте патрульного 11
Непогода обесточила 179 сел в Украине 16
В Украине – более 10 тысяч новых случаев COVID-19 16
Во дворе школы на Волыни взорвалась котельная 12
Под Винницей ликвидируют утечку аммиака 10
В центре Днипра вандалы повалили ханукию 24
На Бурштынской ТЭС произошел взрыв 67
Число жертв взрыва дома на Николаевщине возросло до трех 45
В Крыму оккупанты создают кибердружины в помощь ФСБ и Роскомнадзору 41
На Донбассе оккупанты не разрешили патрулям СММ проехать через линию столкновения 24
Минздрав: Заболеваемость коронавирусом в Украине превышена в 7 раз 34
ЧП в Харькове: Грузовик коммунальщиков загорелся во время движения 16
Боевики убили военного на Донбассе 24
Масштабное ДТП под Харьковом: водитель фуры был пьян 23
Масштабное ДТП под Харьковом: фура раздавила такси с ребенком 41
В Украине – почти 17 тысяч новых случаев COVID-19 17
В Николаевской области нашли тело третьего утонувшего рыбака 20

За прошедшие сутки, 29 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, говорится в сводке ООС.

В районе Светлодарска и Старогнатовки противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

Недалеко от Новоалександровки оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В сторону Станицы Луганской враг вел огонь из артиллерии калибра 122 мм. Под обстрелы попали окрестности населенного пункта. Одно гражданское лицо получило ранение.

В направлении населенного пункта Старый Айдар российские наемники применяли минометы калибра 120 мм.

Вблизи Новолуганского противник дважды открывал огонь, используя ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья раненых – удовлетворительное.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7:00, 30 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/еврозима/зима/лето/осень
2871 грн.
9
Теги