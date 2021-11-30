За прошедшие сутки, 29 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, говорится в сводке ООС.

В районе Светлодарска и Старогнатовки противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

Недалеко от Новоалександровки оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В сторону Станицы Луганской враг вел огонь из артиллерии калибра 122 мм. Под обстрелы попали окрестности населенного пункта. Одно гражданское лицо получило ранение.

В направлении населенного пункта Старый Айдар российские наемники применяли минометы калибра 120 мм.

Вблизи Новолуганского противник дважды открывал огонь, используя ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья раненых – удовлетворительное.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7:00, 30 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.