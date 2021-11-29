Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук не видит предпосылок, что принятие государственного бюджета на 2022 год затянется на «бюджетную ночь», но имеет на этот случай планы, в частности, относительно изменения календарного графика парламента.

Об этом он сказал на брифинге после заседания Согласительного совета, передает Укринформ.

«Я таких предпосылок не вижу (относительно «бюджетных ночей» – ред.), но я, как профессиональный юрист, должен иметь сразу несколько планов. Поэтому я очень не хочу переходить к плану «В» и плану «С». Я хочу, чтобы мы пошли по плану «А», так, как это делается в нормальных цивилизованных странах, и Украина получила прогнозируемый бюджет на следующий год», - отметил Стефанчук.

Он подчеркнул, что в случае не поддержки депутатами проекта бюджета во втором чтении парламент фактически переходит к постатейному голосованию в третьем чтении.

«Это означает, что в случае не поддержки во втором чтении депутаты должны быть готовы к тому, что до нового года мы сменим календарный график и будем ежедневно голосовать постатейно для того, чтобы до нового года Украина получила этот бюджет. Потому что это важно не столько для депутатов, это важно для народа Украины, органов местного самоуправления. Потому что после принятия бюджета они должны скорректировать свои местные бюджеты и принять их», – рассказал спикер.

Стефанчук также отметил, что «самая сложная работа с бюджетом уже проделана».

«Я надеюсь, мы очень широко и, пожалуй, впервые за всю историю Верховной Рады полностью обсудили этот проект до первого чтения. Далее мы будем ожидать тех предложений, которые будут поступать от правительства. Далее вы понимаете, что у нас есть вариант – проголосовать во втором чтении и в целом и после этого утвердить смету Верховной Рады», - сказал он.

Председатель ВР также выразил надежду, что депутаты найдут консенсус по основным вопросам госбюджета, поскольку «определены четкие приоритеты на следующий год, они доказаны».

«Я лично призываю народных депутатов не портить свое время и проголосовать тот бюджет, который подготовит Кабинет Министров при условии, что там будут учтены все необходимые приоритеты, которые предусмотрены Верховной Радой и которые были направлены в Кабинет Министров как бюджетная резолюция», - добавил он.

Как сообщалось, Верховная Рада 2 ноября приняла постановление № 6000-П «О выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2022 год», которое считается принятием законопроекта о Госбюджете на следующий год в первом чтении.

Стефанчук на заседании Согласительного совета 29 ноября обратился к парламентскому Комитету по бюджету с просьбой оперативно рассмотреть проект государственного бюджета на 2022 год, как только он поступит от Кабинета Министров.