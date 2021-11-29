Министерство цифровой трансформации запустило на портале государственных услуг «Дия» семь новых социальных услуг, среди которых: оформление субсидии, назначение или перечисление пенсии, оформление справок о страховом и трудовом стаже.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Отныне оформить субсидии, назначить или пересчитать пенсии, получить справку о страховом и трудовом стаже можно онлайн в «Дии». Только что презентовали 7 новых социальных услуг», - написал он.

Вице-премьер добавил, что теперь можно за 30 минут заполнить заявление для получения субсидии на портале «Дия» и подписать своей КЭП. Заявление автоматически поступит в органы соцзащиты, которые назначают субсидии. Кроме того, субсидия на большинство видов ЖКХ будет продлеваться автоматически, если в течение года ничего не изменилось.

Справки ОК-5 и ОК-7 о трудовом и страховом стаже, выписку из реестра застрахованных лиц и справку о доходах пенсионера можно также получить онлайн - через портал «Дия». По словам Федорова, они являются одними из самых востребованных в Украине и ежегодно их выдают около 3 млн человек.

«Нужны при оформлении на работу, для назначения пенсии, при начислении больничных, назначении пособия по безработице», - уточнил министр.

Инструкция: https://youtu.be/o4Vp-SCgfZE.