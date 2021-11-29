Ноябрь в Украине завершится холодной погодой – температура воздуха будет низкой повсюду, сообщает синоптик Наталья Диденко.

В течение дня завтра ожидается от 2 мороза до 4 градусов тепла.

Несколько выше, традиционно, в южной части, +4+9, в Крыму до +10 градусов.

Сегодняшний фронт завтра покинет нашу территорию, потому существенных осадков не будет.

Разве что ночью и утром его остатки приведут к дождю и мокрому снегу на Западе, Севере и в восточных областях.

Западный ветер будет порывистым.

В Киеве завершение ноября будет ветреным и холодным, днем ​​не выше +2 +3 градусов, без осадков.

Пока будет холодно, в четверг-пятницу немного потеплеет, а потом снова похолодает.