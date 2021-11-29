также в разделеОбщество
На блогера составили протокол за скандальную вечеринку в годовщину Голодомора 14
29 ноября. Картина дня 9
ГБР уточняет: дело открыто не против Бутусова, а по факту 14
СБУ открыла дело о «госперевороте» 18
В «Дии» запускают семь новых соцуслуг 31
К 2050 году население Украины может сократиться до 35 миллионов 14
В «Дии» запустили услугу оформления и перерасчета пенсии 25
Суд оставил в силе штраф российскому блогеру Дудю 7
Украина вводит жесткие меры из-за штамма «Омикрон» 74
МИД рекомендует украинцам не ездить в Африку из-за нового штамма 13
В Украине нет штамма «Омикрон» 11
Аваков о деле ГБР против Бутусова: Стыд и позор 41
Минобороны раскритиковало Бутусова за публикацию видео со стрельбой 37
ГБР открыло дело из-за видео Бутусова, тот заявил о «мести Зеленского» 97
В Украине – 5804 новых случая COVID-19, более 10 тысяч человек выздоровели 18
Воздушные силы ВСУ хотят отремонтировать два учебно-боевых самолета Су-27 37
Шмыгаль рассказал, как получить тысячу за вакцинацию 97
Украинцы признались, какие предпочитают алкогольные напитки 88

Ноябрь в Украине завершится холодной погодой – температура воздуха будет низкой повсюду, сообщает синоптик Наталья Диденко.

В течение дня завтра ожидается от 2 мороза до 4 градусов тепла.

Несколько выше, традиционно, в южной части, +4+9, в Крыму до +10 градусов.

Сегодняшний фронт завтра покинет нашу территорию, потому существенных осадков не будет.

Разве что ночью и утром его остатки приведут к дождю и мокрому снегу на Западе, Севере и в восточных областях.

Западный ветер будет порывистым.

В Киеве завершение ноября будет ветреным и холодным, днем ​​не выше +2 +3 градусов, без осадков.

Пока будет холодно, в четверг-пятницу немного потеплеет, а потом снова похолодает.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима/осень
6701 грн.
11
Теги