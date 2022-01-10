В Кремле сообщили об отсутствии прорывов в ходе недавних консультаций советников в «нормандском формате», в которых с российской стороны участвовал замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

«Насколько я понимаю, там ни о каких прорывах или о каком-то серьезном продвижении речь не идет. Сам по себе факт разговора, конечно, позитивен, но субстанция, содержание переговоров по-прежнему, конечно, скорее относятся к категории сложных и буксующих вопросов», - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс-Украина.

6 января политические советники лидеров стран-участниц «Нормандского формата» - внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер и дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн побывали в Москве, где встречались с замруководителя администрации президента РФ Козаком. После встречи с политсоветниками «Нормандского формата» Козак заявил, что «все, и новое правительство Германии, и прежнее руководство Франции, подтвердили свою приверженность «минским соглашениям», их безальтернативность». По его словам, «параллельные форматы переговоров создавать вредно».

Говоря о встрече, Казак отметил, что это были «краткие установочные переговоры», в том числе для того, чтобы ознакомить с проблематикой новое правительство Германии. «Обсудили целый ряд практических шагов, договорились по планам о дальнейших контактах с участием украинского руководства», - сказал Козак.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил ранее, что Плетнер и Бонн на текущей неделе приедут в Киев.