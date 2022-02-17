Александр Лукашенко заявил, что не планирует покидать пост президента Беларуси, а в случае продолжения Западом «атак на страну» видит себя в роли ее вечного президента.

«Если Запад продолжит атаковать Беларусь, я буду вечным президентом», - заявил Лукашенко в четверг во время ознакомления с ходом белорусско-российских учений «Союзная решимость – 2022» на полигоне Осиповичский, передает госагентство БелТА.

Лукашенко назвал условия, при которых готов оставить пост президента: «Если коллективный Запад, прежде всего американцы, снимут Беларусь с мушки прицела и не станут переворачивать у нас тут всякими способами, как было в 2020 году, все будет законно, аккуратно и будет раньше, чем вы хотите или они хотят».