Население Украины сокращается одним из самых быстрых в мире темпов и, вероятно,

уменьшится до 35 миллионов к 2050 году, говорится в аналитической справке Организации Объединенных наций «Демографические процессы».

«Низкий коэффициент рождаемости, высокий уровень смертности и постоянный рост уровня внешней миграции разрушают человеческий капитал Украины, а значит, и основу для устойчивого развития», - говорится в справке.

Кроме того, недостаточный уровень благосостояния и отсутствие у женщин возможностей совмещать карьеру и уход за детьми остается одним из факторов иметь желаемое количество детей.

В ООН отмечают, что около трети украинцев умирают в возрасте до 65 лет. Более половины этих смертей можно предотвратить. По данным приблизительных подсчетов, за пределами страны постоянно находится около 3 миллионов украинских работников, и их численность, вероятно, будет в дальнейшем расти.

«Высокий уровень бедности и трудности с поиском трудоустройства с достойной оплатой усиливаются политическими, социальными факторами и факторами безопасности, стимулирующими миграционных отток», - пояснили в справке.

Треть недавнего роста уровня миграции состоялась за счет украинцев в возрасте до 35 лет, преимущественно имеющих лучшее образование, чем те, кто остается в Украине.

Рост числа украинских студентов за границей увеличивает отток кадров, и лишь некоторые из них планируют вернуться, что приводит к несоответствию квалификации и нехватке рабочей силы в разных секторах экономики и регионах страны.

Численность населения сельских местностей в Украине сокращается, что обусловлено миграцией молодых, более образованных и обеспеченных слоев населения.

По данным ООН, население Украины – одно из тех, которые стареют быстрее всего в Европе, что является прямым следствием снижения уровня рождаемости.

Более пятой части населения старше 60 лет, и эта доля, по прогнозам, возрастет до 36% к 2050 году.

Женщины составляют около двух третей населения старше 65 лет и почти 3/4 населения старше 80 лет.

Связанные с потребностями пожилых людей расходы в Украине будут переживать один из самых высоких ростов в Европе и, по прогнозам, составят 25% ВВП к 2050 году.

Ожидается, что численность рабочей силы в Украине, характеризующаяся низким уровнем вовлеченности, особенно среди старших украинских мужчин и женщин, а также женщин трудоспособного возраста, уменьшится более чем на 30% к 2050 году.

Размер взносов на социальное страхование уменьшает и неофициальная занятость.

В ООН отмечают, что само по себе сокращение населения не проблема, но важны уровень и качество жизни украинского народа.

Напомним, по данным Госстата, численность населения Украины на октябрь 2021 года составила 41 319,8 тыс. человек.

Последняя перепись населения в Украине проводилась в 2001 году. Тогда общая численность населения составила 48 миллионов 457 тысяч человек.