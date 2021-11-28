Президент Владимир Зеленский пригласил журналиста издания "Украинская правда" Михаила Ткача на празднование своего дня рождения 25 января. Он пригласил Ткача в ходе пресс-марафона "30 вопросов Президенту Украины" в пятницу, передают Українськi Новини.

"Кровь, соки и энергию достаточно с меня тянуть, господин Михаил. В следующий раз, именно на день рождения, 25 января, я вас приглашаю. Я хочу, чтобы вы пришли на мой день рождения, чтобы мы с вами сели в кафе, сидели, или снова на какой-то предательской квартире, которую вы снимали (на камеру — ред.), я вас приглашаю. С вами лучше вас приглашать", — сказал Зеленский.

До этого Ткач задал Президенту ряд вопросов об использовании в личных целях вертолетов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также о праздновании дня рождения главы Офиса Президента Андрея Ермака в государственной резиденции "Синегора" (Гута, Ивано-Франковская область).

В ходе ответа глава государства повышал голос и отвечал эмоционально, пытаясь корректно подбирать слова.

По словам Зеленского, он был в воскресенье, 21 ноября, в госрезиденции в Гуте вместе с Ермаком, однако на вопрос о праздновании дня рождения главы Офиса не ответил.