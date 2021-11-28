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В этом году новогодний стол обойдется украинцам существенно дороже, чем год назад. Стоимость новогоднего стола вырастет в основном за счет повышения цен на мясо, а также на свежие овощи.

О том, что и на сколько подорожает, рассказал глава Союза украинского селянства Иван Томич.

"По сравнению с прошлым годом, новогодний стол, в среднем, подорожает на 16-20%. То есть украинцам нужно будет переплатить на 20% для того, чтобы накрыть стол, как в прошлом году", - говорит Томич.

Более всего вырастут в цене свежие овощи, которыми украинцы традиционно пытаются разнообразить новогодний стол. Огурцы, помидоры, перец, которые и так стоят недешево, подорожают еще больше, говорит эксперт. В среднем они вырастут в цене на 20%.

Примерно на столько же подорожает к новогодним праздникам и свинина. Курятина прибавит в цене меньше, но и она на месте не стоять не будет. Куриное мясо станет дороже примерно на 10%.

"Также подрастут в цене овощи борщевого набора. Хотя свекла, морковь, лук, капуста до конца года подорожают не так сильно – на 10%. А вот лук может рекордно  вырасти в цене. По сравнению с прошлым годом – в 2,5 раза", - говорит Иван Томич.

В общем, чтобы накрыть новогодний стол, украинцам придется изрядно раскошелиться. Однако не оставаться же в самый любимый праздник без традиционного оливье, мандаринов и шампанского. Уж лучше потом, после праздников, сесть на вынужденную диету, чтобы как-то сбалансировать оскудевший семейный бюджет, а заодно и сбросить лишние килограммы, которые непременно придут вместе с тазиками оливье, праздничными десертами и килограммами поглощенных сладостей.
ForUm

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