также в разделеОбщество
Денисова: Каждый пятый украинец может остаться без пенсии 27
85% украинцев считают Голодомор 1932-1933 годов был геноцидом граждан 22
Нафтогаз: Отопительный сезон в Украине проходит в нормальном режиме 8
Крищенко: В Украине появятся шерифы и бригады территориальной обороны 31
Владельцы евроблях: Дешевле отдать машину в пользу государства 20
В Украине конфискуют автомобили за долги по коммуналке 15
Укрпочта повышает тарифы на свои услуги 24
МОЗ дополнило стандарт госпитализации пациентов с коронавирусом 30
Шмыгаль обещает обеспечить жильем ветеранов АТО и переселенцев в 2022 году 13
Сегодня День памяти жертв голодоморов 109
Накопительные пенсии в Украине введут с 2023 года 14
В Украине ожидаются дожди и сильный ветер 12
26 ноября. Картина дня 20
Медсестры и семейные врачи – самые опасные профессии в этом году 9
Украине обещают влажные и теплые выходные 12
Волна COVID-19 может покинуть Украину к новогодним праздникам 13
Разведка: Россия направляет в ОРДЛО кадровых военных 18
СБУ нашла схрон оружия у границы с Россией и Беларусью 18

Дожди в Украине будут идти до конца осени. И в последние дни ноября похолодает. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

По прогнозу погоды от синоптиков, в ближайшие трое суток, 28-30 ноября, в Украине временами осадки в виде дождя, на западе страны с мокрым снегом, в Карпатах снег. В воскресенье в большинстве областей, кроме восточных, ночью и утром туман.

Температура завтра ночью 1-6° тепла, в западных и северных областях от 3° тепла до 2° мороза; днем 5-10° тепла, в южные страны до 13°; в последующие двое суток снижение температуры ночью и днем от 3° тепла до 3° мороза, на юге и востоке страны до 2-8° тепла.

В Киевской области завтра без существенных осадков. Ночью и утром туман. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 5-10°; в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 8-10° тепла.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги