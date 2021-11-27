Дожди в Украине будут идти до конца осени. И в последние дни ноября похолодает. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

По прогнозу погоды от синоптиков, в ближайшие трое суток, 28-30 ноября, в Украине временами осадки в виде дождя, на западе страны с мокрым снегом, в Карпатах снег. В воскресенье в большинстве областей, кроме восточных, ночью и утром туман.

Температура завтра ночью 1-6° тепла, в западных и северных областях от 3° тепла до 2° мороза; днем 5-10° тепла, в южные страны до 13°; в последующие двое суток снижение температуры ночью и днем от 3° тепла до 3° мороза, на юге и востоке страны до 2-8° тепла.

В Киевской области завтра без существенных осадков. Ночью и утром туман. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 5-10°; в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 8-10° тепла.