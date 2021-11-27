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Президент Соединенных Штатов Америки намерен провести телефонные переговоры с президентами Украины и России.

Как сообщается на сайте Белого дома, о желании провести беседы с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным Байден заявил 26 ноября, пишет Хвиля.

Причиной такого решения стала обеспокоенность из-за прозвучавшей от Зеленского информации о подготовке государственного переворота в Украине.

"Мы поддерживаем территориальную целостность Украины. Мы поддерживаем способность Украины управлять собой", – сказал он.

Журналисты уточнили, планирует ли Байден провести переговоры с Зеленским и Путиным, на что президент США ответил:

"Скорее всего".

Как сообщалось ранее, чиновники Государственного департамента США обсуждают с украинским правительством и президентом Владимиром Зеленским информацию, озвученную им на пресс-конференции, относительно возможной подготовки государственного переворота в Украине.
ForUm

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