Компания «Укрзализныця» 12 декабря запускает 12 пар скоростных поездов, курсирующих между Киевом, Харьковом, Запорожьем, Одессой и другими городами. Как пишет Главком, об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

«В новом графике движения поездов (на 2022 год – ред.), который начинает действовать 12 декабря 2021 года, будут курсировать 12 пар скоростных поездов», – говорится в сообщении перевозчика.

Пассажирские склады будут курсировать по следующим маршрутам:

№722/721; 724/723; 726/725 – Киев – Харьков – Киев;

№732/731 – Киев – Запорожье – Киев;

№734/733 – Киев – Покровск – Киев;

№712/711 – Киев – Константиновка – Киев;

№740/739 – Киев – Кривой Рог – Киев;

№763/764 – Киев – Одесса – Киев;

№747/748 – Киев – Тернополь – Львов – Тернополь – Киев;

№743/744 – Дарница (Киев) – Львов – Дарница (Киев);

№715/716 и 705/706 – Киев – Львов – Перемышль – Львов – Киев.

До конца текущего года отправится в рейс первый из двух скоростных электропоездов Skoda City Elephant. Планируется, что он будет курсировать по маршруту Киев – Тернополь.