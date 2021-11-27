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Фармацевтическая компания Moderna начала разработку вакцины, способной противостоять недавно выявленному южноафриканскому штамму коронавируса "Омикрон".

Как передает Укринформ, об этом сообщается на веб-странице компании.

Как отмечается, компания Moderna уже исследует в клинических условиях два поливалентных бустера-кандидата, разработанных в ожидании мутаций, подобных тем, которые возникли в штамме "Омикрон". Результаты эксперимента прогнозируются в течение ближайших недель.

Недавно выявленный новый штамм вируса включает мутации, наблюдающиеся в штамме Дельта, которые, как считают, увеличивают трансмиссивность, а также мутации, наблюдающиеся в штаммах Бета и Дельта. Такая комбинация мутаций представляет значительный потенциальный риск ускорения ослабления природного и вакциноиндуцированного иммунитета от болезни COVID-19.

Первый кандидат (мРНК-1273.211) включает несколько мутаций, присутствующих в штамме "Омикрон", которые также присутствуют в Бета-штамме.

Второй поливалентный кандидат (мРНК-1273.213) включает много мутаций, присутствующих в штамме "Омикрон", также присутствовавших в штаммах Бета и Дельта.

Как сообщалось, в мире по состоянию на утро 27 ноября выявили 260 923 392 случая COVID-19. В частности, зафиксировано 5 207 380 смертей, выздоровели 235 750 203 человека.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый штамм коронавируса, происхождения из Африки, греческой буквой "Омикрон".

Британский министр заявил, что новый штамм коронавируса, выявленный в Южной Африке, наиболее опасен из всех известных.

25 ноября Израиль внес в "красный список" ЮАР, Лесото, Ботсвану, Зимбабве, Мозамбик, Намибию и Эсватини. Это ограничение было введено из-за выявления нового штамма коронавируса в Ботсване и некоторых других странах Африки, а также в Гонконге.

26 ноября председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС намерен приостановить авиасообщение со странами южноафриканского региона из-за выявления нового опасного штамма коронавируса.
ForUm

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