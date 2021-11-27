Бывший председатель Верховной Рады Украины, народный депутат Дмитрий Разумков обратил внимание, что президент Владимир Зеленский недостаточно серьезно отнесся к оглашению информации о возможной подготовке государственного переворота 1-2 декабря в Украине. По его словам, такие заявления с самой высокой трибуны выглядят странно.

Заявление президента о якобы путче против него и государства выглядит, как дестабилизация ситуации в Украине. Как пишет ASPI, об этом Дмитрий Разумков заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".

"Мне очень странно это слышать из уст президента. Президент говорит, что 1 декабря в Украине произойдет переворот. И это так говорится беспечно, во время пресс-конференции в ответах журналистам. Если у главы государства существуют такая информация, он должен выходить и говорить, что в данное время представители силовых ведомств проводят операцию. Задержаны люди, готовившие данный мятеж, государственную измену. Все они задержаны, доставлены в места не очень отдаленные и все будут нести ответственность. Это не ответ руководства страны, это просто дестабилизация. И сегодня этим точно будут пользоваться враги нашей страны ", – заявил Разумков.