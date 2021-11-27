также в разделеПолитика
Зеленский поступил несправедливо: Аваков заступился за Бурбу 24
Зеленский изменил Положение о Военном кабинете СНБО 11
Экс-начальник ГУР намерен подать в суд на президента Украины 48
Госдеп обсуждает с властями Украины информацию о возможном декабрьском госперевороте 32
Украина в ОБСЕ: Россия ведет себя, как СССР перед войной с Финляндией 15
Зеленский признал, что летал в Карпаты с Ермаком, но «цыган и медведей не вызывал» 36
Ахметов возмущен заявлением Зеленского о госперевороте 49
Зеленский уверен, что главу САП изберут до конца года 11
Зеленский: Путин должен публично заявить, что не планирует вторжение в Украину 36
Президент сказал, будет ли военное положение 39
Зеленский: Большой бизнес не должен покупать депутатов и заставлять работников «правильно» голосовать 14
«Украина вышла из конституционного кризиса»: Зеленский назначил двух судей КСУ 31
В Кремле ответили на слова Зеленского о госперевороте с участием РФ 226
Зеленский: Преждевременно уходить с поста не собираюсь 25
Зеленский: Турчинов потерял Крым, а Порошенко – Донбасс 111
Ярослав Бондаренко: Виктор Медведчук и его адвокаты в судах разгромили обвинения прокуроров 63
Ермак будет в ближайшее время контактировать с администрацией РФ 32
«Каждый день принимаю 100 решений»: Зеленский рассказал о своих успехах 58

Бывший председатель Верховной Рады Украины, народный депутат Дмитрий Разумков обратил внимание, что президент Владимир Зеленский недостаточно серьезно отнесся к оглашению информации о возможной подготовке государственного переворота 1-2 декабря в Украине. По его словам, такие заявления с самой высокой трибуны выглядят странно.

Заявление президента о якобы путче против него и государства выглядит, как дестабилизация ситуации в Украине. Как пишет ASPI, об этом Дмитрий Разумков заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".

"Мне очень странно это слышать из уст президента. Президент говорит, что 1 декабря в Украине произойдет переворот. И это так говорится беспечно, во время пресс-конференции в ответах журналистам. Если у главы государства существуют такая информация, он должен выходить и говорить, что в данное время представители силовых ведомств проводят операцию. Задержаны люди, готовившие данный мятеж, государственную измену. Все они задержаны, доставлены в места не очень отдаленные и все будут нести ответственность. Это не ответ руководства страны, это просто дестабилизация. И сегодня этим точно будут пользоваться враги нашей страны ", – заявил Разумков.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги