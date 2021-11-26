В субботу, 27 ноября, атмосферные фронты обусловят дожди в большинстве областей Украины. Основная порция осадков придется на ночь и утро, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Днем осадки будут прекращаться и останутся только на Востоке и на северо-востоке Украины. А еще затронут в дневные часы Черкасскую, Полтавскую, Днипро с районами.

Остальная территория днем ​​окажется в прояснениях.

В воскресенье дожди предполагаются в западных областях (в Карпатах с мокрым снегом), в южной части (кроме Одесщины) и Донецкой и Луганской областей.

Большая часть страны осадков 28 ноября избежит.

Ветер ожидается южных направлений, умеренный, временами порывистый.

Температура воздуха порадует.

В большинстве областей ожидается теплая погода, в течение дня +5+11 градусов, в южной части +10+15 градусов.

В Киеве в ближайшую ночь и утром - дождь.

Завтра днем ​​осадки утихнут.

Вечером в субботу, когда мы отметим День памяти жертв голодомора, в Киеве будет без осадков, около +6 +7 градусов.

28-го ноября – преимущественно сухо.

Суббота ожидается в столице теплой до +10 градусов, в воскресенье около +7 градусов.

Похолодание придет 30 ноября.