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Президент Владимир Зеленский заявляет, что не намерен бороться с крупным бизнесом в Украине, но олигархи не должны шантажировать общество и украинский народ. Об этом он заявил во время пресс-марафона «30 вопросов президенту Украины».

«У нас свободная страна, и не нужно влиять на мнение людей благодаря тому, что у тебя что-то есть. К примеру, у тебя есть контроль над большим количеством людей благодаря большому количеству предприятий, но ты не можешь им говорить голосовать за того или иного человека и давать им за это зарплату или задерживать», – сказал он.

Президент подчеркнул, что крупный бизнес не имеет права покупать народных депутатов. Также, по его убеждению, недопустимо финансирование олигархами определенных акций протеста или распространение субъективной или искаженной информации в подконтрольных СМИ.

«Ты не имеешь права шантажировать общество, шантажировать народ Украины», - заявил Зеленский, говоря о влиянии олигархов на политические процессы в стране.

При этом он отметил, что в Украине много крупных бизнесменов, которые не стремятся влиять на политику. По его мнению, представители бизнеса должны говорить с государством о тех или иных стимулах для развития своих предприятий и отраслей в целом.

«Давайте рабочие места – государство очень заинтересовано. Потому что очень тяжело найти международные инвестиции в страну, а внутренние инвестиции есть, деньги есть, нужно реинвестировать», – сказал президент.
ForUm

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