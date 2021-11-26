Сотрудники Чопского пограничного отряда задокументировали факт неправомерной деятельности группы лиц, работающих в компаниях по трудоустройству граждан Украины за рубежом, которые предлагали услуги по изготовлению поддельных международных сертификатов о вакцинации, ПЛР-полисов.

В незаконной деятельности разоблачены пять жителей Закарпатской области, сообщила Госпогранслужба.

Рекламу своих услуг и поиск клиентов фигуранты осуществляли преимущественно в социальных сетях. Стоимость таких услуг составляла от 500 до 2500 гривен. Цена фейкового сертификата зависела от необходимости внесения сведений в электронную систему с последующей генерацией сертификата в приложении «Дия».

Оперативники совместно со следователями при процессуальном руководстве Ужгородской окружной прокуратуры с привлечением спецподразделения «ДОЗОР» Госпогранслужбы провели 7 обысков в транспортных средствах, а также по местам жительства и работы фигурантов. В ходе проверки была обнаружена и изъята компьютерная техника, на которой содержались бланки и международные сертификаты о вакцинации украинского и словацкого образцов со сгенерированными QR-кодами, бланки отрицательных ПЦР-тестов, мобильные телефоны, жесткие диски, печати, незаполненные листы с проставленными печатями и около 1000 незаполненных номерных страховых бланков с отпечатками печатей и подписями.

В ходе предварительного осмотра компьютерной техники оперативники обнаружили клиентскую базу с персональными данными около 4500 человек, воспользовавшихся незаконными услугами фигурантов. Сведения о клиентах фигурантов уголовного производства будут учтены пограничниками в пунктах пропуска через государственную границу с целью выявления подделок.

Правоохранители устанавливают причастных к преступной деятельности работников пунктов вакцинации, которые вносили информацию о фиктивном вакцинировании в электронную базу системы здравоохранения.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Следственные действия продолжаются.