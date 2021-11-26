Президент Владимир Зеленский эмоционально прокомментировал заявление экс-нардепа Олега Ляшко о том, что в Украине могут ввести военное положение с 1 декабря.

«Для чего он это делает? Какое военное положение? Он понимает, что происходит с рынками? Минфин выходит на международные рынки, чтобы привлекать средства. Средств нет. Инвесторы боятся. Почему? Потому что «будет военное положение». Цена акций Украины просто падает из-за того, что средства массовой информации показывают: «энергетический кризис, будет Майдан, будет военное положение». Как можно жить? – заявил Зеленский.

Он сетует, что против него осуществляются медиаатаки, и что ситуацию в Украине искусственно расшатывают.

Несколько дней назад экс-депутат Верховной Рады Олег Ляшко в эфире телеканала «Наш» заявил, что Зеленский намерен ввести военное положение в стране с 1 декабря этого года.

«Для удержания власти Зеленский и его окружение готовы на все, что угодно, в том числе и на введение военного положения по политическим мотивам», - заявил политик.