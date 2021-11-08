В Офисе президента отказались сообщать результаты люстрационной проверки первого замсекретаря СНБО Руслана Демченко. В ОПУ в письменном виде информировали редакцию «Схем», что этим данным присвоен гриф «Для служебного пользования».

Руслан Демченко, как чиновник времен Революции Достоинства, по признакам подпадает под люстрацию – запрет занимать государственный пост. С 2010 по 2014 он работал заместителем министра иностранных дел. Ранее его фамилия была на сайте Министерства юстиции в перечне лиц, по признакам попадающих под действие закона «Об очищении власти», но впоследствии исчезла.

Об этом журналистам сообщила Татьяна Козаченко, которая с 2014 по 2016 годы работала директором Департамента по вопросам люстрации в Министерстве юстиции Украины.

«Теперь никаких фамилий нет, они в отчете удалили все фамилии занимавших должности людей. У меня есть копия. Первый заместитель министра с 17.12.10 по 22.02.14, Демченко Руслан Михайлович, занимал должность, подпадающую под запреты. 1164 дня, что превышает срок, предусмотренный законом, как здесь указано, то есть лицо подпадает под люстрацию. Министерство юстиции спрятало часть информации, удалили все фамилии, но она была в публичном доступе и была у многих людей», – рассказала Козаченко.

В Министерстве юстиции в ответ на запрос журналистов сообщили, что фамилию Демченко, как и других чиновников времен Януковича, с сайта убрали из-за «жалобы граждан».

В 2020 году перед назначением на должность заместителя секретаря СНБО Демченко написал заявление, в котором отметил, что не подпадает под люстрационное законодательство. Об этом «Схемам» сообщили в Офисе президента. Но результаты проверки на люстрацию не предоставили. Отмечали, что документы переслали в СНБО. А там сообщили журналистам, что у них нет.

Согласно закону «Об очищении власти» ответственный за проверку должностного лица – руководитель Офиса президента Андрей Ермак. «Схемы» обратились к нему с просьбой сообщить, завершена ли люстрационная проверка относительно Демченко и каковы ее результаты. Ермак сообщил, что она проведена, и есть соответствующая справка, но предоставить ее не могут, ведь «справке присвоен гриф ограничения «Для служебного пользования».

Официально на должность первого заместителя секретаря СНБО рекомендовал его руководитель – Алексей Данилов. «Схемы» спросили секретаря СНБО о причинах избрания именно кандидатуры Демченко.

«Вы же задаете провокационный вопрос, на который знаете заранее ответ, – ответил Данилов. – Вы же знаете, где принимается решение – это же человек, который возглавляет институт, назначаемый президентом».

Ранее издание «Зеркало недели» сообщало, что Демченко был назначен на этот пост в СНБО «с подачи руководителя ОП Андрея Ермака».

«Схемы» также опубликовали доказательства, свидетельствующие о том, что Демченко в 2010-м лоббировал так называемые Харьковские соглашения, по которым Украина продлила срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму и обстоятельства подготовки и ратификации которых на предмет государственной измены сейчас проверяет СБУ.

В 2021 году СНБО поручил СБУ проанализировать обстоятельства подготовки и ратификации харьковских соглашений. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, это решение Верховной Рады впоследствии стало одной из причин российской аннексии Крыма и повлияло на начало войны на Донбассе в 2014 году.

В СБУ начали досудебное расследование «по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 годы». Уголовное производство открыли «по служебным лицам органов государственной власти». По предварительным данным СБУ, подписание соглашений привело к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб РФ, впоследствии причастных к аннексии Крыма.

Позже, в эфире одного из телеканалов, секретарь СНБО заявил, что отвечать за подписание упомянутых соглашений должны все причастные, а не только голосовавшие за них нардепы. На уточнение, касается ли это его первого заместителя Руслана Демченко, Данилов отметил: «Если господин Демченко принимал в этом участие, он также должен нести за это ответственность».

Ранее в МИДе в ответ на запрос журналистов заявляли, что он «не был причастен к подготовке харьковских соглашений».