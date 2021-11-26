Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что за время его каденции удалось успешно воплотить ряд важных реформ, а часть изменений начата, и они находятся в процессе реализации. Об этом он сказал во время пресс-марафона «30 вопросов президенту Украины», посвященного экватору его каденции.

В частности, по словам Зеленского, была запущена земельная и банковская реформы, а модернизацию инфраструктуры отмечают не только в Украине, но и в мире.

«Сегодня инфраструктурная реформа – самая большая и удачная за 50 лет. Я считаю, что это большой прогресс. Мы измеряем успехи в строительстве и развитии страны в тысячах километров дорог. Не в одном мосту, когда мы гордимся, что, например, мост в Запорожье строится, а уже строится 150 мостов», – отметил президент.

Глава государства напомнил, что недавно удалось запустить украинского национального авиаперевозчика. Идет судебная реформа.

Кроме того, как отметил Зеленский, в Украине продолжается деолигархизация, одним из признаков которой является достижение доходности АО «Укрзализныця», государственных портов и Международного аэропорта «Борисполь».

«Это деолигархизация, потому что мы понимаем, какие люди – и не только представители олигархов, а некоторые бывшие чиновники и некоторые бывшие служащие – были повсюду. Во всем, что принадлежит государству Украина, народу Украины, повсюду их «щупальца». И сегодня у нас эти направления прибыльные», – подчеркнул президент.

«К большому бизнесу отношусь с уважением относительно рабочих мест, но очень важно, чтобы крупный бизнес не был олигархатом и не влиял на медиа и политиков», – добавил он.

Зеленский также отметил, что из-за пандемии COVID-19 и энергетических вызовов общество обращает мало внимания на важные победы в других сферах, а у него, как президента, не всегда хватает времени, чтобы все объяснять.

«Каждый день принимаю 100 решений. Нет времени коммуникировать все мои решения с обществом, у меня нет в «кошельке» своих медиа, чтобы кто-то помогал коммуникировать это. Но есть результат», – подчеркнул глава государства.

В то же время президент акцентировал, что украинцы пользуются новыми дорогами, граждане обеспечены вакцинами, имеются кровати с кислородом в обновленных больницах и т.д.