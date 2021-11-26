Президент Владимир Зеленский рассказал о разговоре с бывшим руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины Василием Бурбой о спецоперации по задержанию вагнеровцев, после которой понял, что ее разрешать нельзя.

«Приходит товарищ Бурба... и говорит, что он предлагает. У меня был один вопрос, я ему прямо его задал: «Турецкие авиалинии – Эрдоган должен знать? – Нет. – Понял».

Я не хочу вдаваться в подробности, что я не верю, что это наша операция, у меня ощущение, что нас втягивают. Я говорю: «Хочу знать. Самолет турецких авиалинии, вылетающий из Минска, – там будут обычные люди, граждане Турции и не только, более ста человек. Когда вы предлагаете, чтобы снизился самолет и мы его приземлили в Украине, у меня вопрос: а если боевики захватят этот самолет – может быть? Может. А может быть, что они заберут этот самолет и все люди погибнут? Даже лучше: мы будем обвинять в этом других», - рассказал Зеленский.

«Я сказал, что это не наша операция, она не продумана подробно, я готов акцептовать любую операцию, даже эту, если будут детально просчитаны вещи и если люди не пострадают», - заявил Зеленский.

Президент сказал журналисту Савику Шустеру, что ему просто надоела эта история, и когда СМИ начали «защищать таких людей» – получается откровенный разговор.

«Что касается Бурбы. В целом я считаю, что это была операция под названием «Бурба» которая, слава богу, закончилась. Я лично не очень хорошо знал Бурбу. Когда я пришел, хотел его уволить из-за того, что разведчики не очень хорошо о нем говорили. Он руководил блокировкой транспорта на Майдане. Это важный момент. Когда разгоняли Майдан, он в этой операции руководил транспортом, когда он был на службе в СБУ. С одной стороны, он там был. Вы должны знать это и понимать мое отношение. Он этим занимался, а потом его решили сохранить. Петр Алексеевич. Они были по разные стороны на Майдане, а потом оказалось, что в одной команде. Он его поставил главой разведки. Он не разведчик, он СБУшник. Он лично никакие операции не выполнял, а действующий глава разведки выполнял», - говорит президент.

«Вы понимаете – это авантюрист и аферист… Я никогда не хотел говорить о нем так.

Но сейчас, когда его уволили. Ну, мелочный человек, который делает ремонты в Конче за 11 миллионов, СБУшник, блокировавший все, предлагает мне Ковид…

Я сделал выводы и хотел уволить этого человека. После этого объявляется, конечно же, Петр Алексеевич, за всем этим стоящий. Он хотел раскола наших отношений с США», - говорится Зеленский.