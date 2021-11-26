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К началу сезона зимних праздников волна COVID-19 может покинуть Украину, прогнозирует главный санитарный врач Игорь Кузин.

«К Новому году волна уже должна выйти за территорию Украины. По прогнозам, которые мы используем, пиковые показатели заболеваемости и госпитализации приходятся на середину ноября. Мы сейчас почти перешли пик показателей», - сказал он в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Он сообщил, что Минздрав вместе с зимними курортами разрабатывает стратегию работы в период зимних праздников.

«Мы уже начали говорить с зимними курортами о режиме – каким образом здесь обеспечить соблюдение требований противоэпидемического законодательства. Совместная позиция состоит в том, что обеспечить контроль за сертификатами о вакцинации или ПЦР-тестами на подъемниках сложно, поэтому курорты предлагают определенную верификацию на пункте въезда, например, на входе в гостиницу или на пункте проката спортивного снаряжения», - сказал он.

Кузин подчеркнул, что речь идет о том, чтобы зимние курорты были безопасными, и для вакцинированных людей там не было никаких организационных или логистических препятствий.
ForUm

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