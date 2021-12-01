Лидер парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявляет, что Служба безопасности Украины через несколько недель обнародует факты, касающиеся подготовки к государственному перевороту.

«Давайте дадим несколько недель Службе безопасности Украины. Я думаю, что нас всех ждут интересные новости», - сказал Арахамия журналистам в кулуарах Верховной Рады в среду, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщал ForUm, на пресс-марафоне 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что располагает информацией о готовящейся на 1-2 декабря попытке госпереворота.

По его словам, окружение Рината Ахметова якобы втягивает его в «войну против Украины и ее президента».

СБУ начала расследование в связи с этим.