23 ноября в полицию поступило обращение информационного характера. На линию 102 гражданин сообщил, что нуждается в консультации, сообщила Патрульная полиция Краматорска и Славянская.
Прибывшие по месту вызова патрульные встретились с заявителем. Мужчина был под хмельком и попросил проверить, находится ли он в розыске.
По имеющимся у полицейских базам патрульные установили, что 41-летний местный житель действительно находится в активном розыске Краматорским РУ полиции за неоднократные кражи.
Для выяснения всех обстоятельств события мужчину доставили в Краматорское РУ полиции.
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