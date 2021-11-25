23 ноября в полицию поступило обращение информационного характера. На линию 102 гражданин сообщил, что нуждается в консультации, сообщила Патрульная полиция Краматорска и Славянская.

Прибывшие по месту вызова патрульные встретились с заявителем. Мужчина был под хмельком и попросил проверить, находится ли он в розыске.

По имеющимся у полицейских базам патрульные установили, что 41-летний местный житель действительно находится в активном розыске Краматорским РУ полиции за неоднократные кражи.

Для выяснения всех обстоятельств события мужчину доставили в Краматорское РУ полиции.