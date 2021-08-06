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В Краматорске школе №12 присвоено имя Народного Героя Украины Степана Чубенко, жестоко убитого в 2014 году пророссийскими боевиками.

Об этом сообщила исполняющая обязанности начальника горуправления образования Краматорска Елена Дрыга, пишет Укринформ.

«Сегодня на сессии Краматорского городского совета депутатами было принято решение о присвоении общеобразовательной школе №12 имени своего бывшего ученика Степана Чубенко», - сказала Дрыга.

Она отметила, что инициировали это решение и учащиеся, и педагогический коллектив школы, и депутаты горсовета, и в целом общественность Краматорска.

По словам Дрыги, мама Степана и сегодня работает в этой школе учителем русского языка и литературы, и это решение депутатов для нее, как и для всех работников и учащихся школы очень важно и ценно.

Степан Чубенко, 1997 г.р., мечтал стать профессиональным футболистом, был вратарем футбольного клуба «Авангард» (Краматорск). С началом пророссийских выступлений в Украине в 2014 году он с друзьями участвовал в митингах в поддержку целостности Украины. Ребята носили воду, продукты, средства гигиены украинским военным, которые прибыли в город. Во время обстрела он помогал спускаться в убежище пожилым людям, носил им воду, когда город оказался отрезанным от водоснабжения. Рискуя жизнью, Степан снял с городской площади флаг «ДНР».

В июне 2014 года его в Донецке задержали боевики из батальона «Керчь», по одной из версий - за сине-желтую ленту на рюкзаке.

По данным расследования, подтвержденным в украинском суде, Степан подвергся пыткам и был расстрелян боевиками «ДНР» за проукраинскую позицию.

Степан Чубенко посмертно награжден орденом «Народный Герой Украины» и орденом «За мужество» III степени.
ForUm

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