Пожар произошел на территории Центральной областной диспетчерской станции скорой помощи в Краматорске Донецкой области 17 декабря. Огнем повреждено 10 единиц автотранспорта. Как пишут Украинские новости, об этом говорится в сообщении Национальной полиции Донецкой области.
Сообщение о возгорании в гараже Центральной областной диспетчерской СМП в Краматорске поступило пожарным 17 декабря около 9 часов утра. На место происшествия приехали спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также следственно-оперативная группа. Всех работников эвакуировали.
"Предварительно установлено, что в результате пожара повреждено 10 автомобилей скорой помощи. В настоящее время устанавливается причина его возникновения. После получения официальных выводов от ГСЧС события будут предоставлены правовую квалификацию", — сказано в сообщении.
Полиция проводит проверку обстоятельств происшествия.
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