Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали 66-летнего гражданина страны по подозрению в содействии шпионской деятельности в пользу России. Об этом сообщает РАР в четверг, 25 ноября.

«Собранные доказательства и процессуальные действия, проведенные в ходе расследования, дают основания подозревать 66-летнего гражданина Польши в инициировании шпионской деятельности в пользу России», – сказал пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.

По его утверждению, задержанный «действовал в ущерб интересам Республики Польша». При этом мужчина не признал свою вину. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По информации прокуратуры Польши, Радослав С. был задержан 21 ноября. Следователи полагают, что он помогал ранее задержанному по делу о шпионаже в пользу иностранной разведки Марчину К. Согласно материалам, собранным АВБ, вышеупомянутый гражданин Польши сотрудничал со спецслужбами России. Этот задержанный признался во вменяемых ему действиях.