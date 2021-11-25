также в разделеМир
В ВОЗ считают, что вакцины дают ложное ощущение безопасности 15
Из-за аварии на российской шахте погибли девять человек, еще десятки – заблокированы 10
Премьер Швеции подала в отставку через несколько часов после избрания 15
Песков заявил, что Путину впрыснули COVID-вакцину в нос 20
В США ответили на обвинения Москвы в «репетиции ядерного удара» по РФ 23
В столкновении с мигрантами на границе с Беларусью ранен польский военный 23
США возобновят переговоры с талибами 18
В России пенсионерка сама сделала себе операцию, не дождавшись врачей 59
Белый дом: Байден будет баллотироваться на второй срок в 2024 году 11
В Западной Африке воюют более 20 тысяч детей 14
В аварии автобуса в Болгарии погибли 12 детей 166
США приветствуют позицию президента Болгарии по Крыму 38
США вводят новые санкции против «Северного потока 2» 31
В автокатастрофе в Болгарии погибли возвращавшиеся из Стамбула туристы 26
В автокатастрофе в Болгарии погибли 45 человек 35
Литва заявила о новой тактике белорусских пограничников по проталкиванию мигрантов 47
Австрия объявила локдаун и закрывается для туристов 14
Пропавшая китайская теннисистка вышла на связь с МОК 65

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали 66-летнего гражданина страны по подозрению в содействии шпионской деятельности в пользу России. Об этом сообщает РАР в четверг, 25 ноября.

«Собранные доказательства и процессуальные действия, проведенные в ходе расследования, дают основания подозревать 66-летнего гражданина Польши в инициировании шпионской деятельности в пользу России», – сказал пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.

По его утверждению, задержанный «действовал в ущерб интересам Республики Польша». При этом мужчина не признал свою вину. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По информации прокуратуры Польши, Радослав С. был задержан 21 ноября. Следователи полагают, что он помогал ранее задержанному по делу о шпионаже в пользу иностранной разведки Марчину К. Согласно материалам, собранным АВБ, вышеупомянутый гражданин Польши сотрудничал со спецслужбами России. Этот задержанный признался во вменяемых ему действиях.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
7819 грн.
6
Теги