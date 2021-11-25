За сутки 24 ноября в Украине зафиксировано 16 943 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.
Также за минувшие сутки
- госпитализировано – 3 404 человека;
- летальных исходов – 628;
- выздоровело – 26 811 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 384 404 человека;
- выздоровело – 2 852 452 человека;
- летальных исходов – 83 541;
- проведено ПЦР-тестирование – 15 700 772.
С начала вакцинальной кампании привито 13 083 135 человек, из них получили одну дозу – 13 083 133 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 418 000 человек. В общей сложности проведено 23 501 133 прививки.
88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы.
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