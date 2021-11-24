Столичные правоохранители устанавливают обстоятельства смертельной травмы женщины на трамвайных путях.

Сегодня около 12:45 в полицию Киева поступило сообщение от прохожих о том, что на улице Кирилловской женщина попала под трамвай. На место срочно отправилась следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичного главка и врачи, сообщила пресс-служба столичного главка.

Правоохранители предварительно установили, что водитель трамвая совершила наезд на женщину, которая переходила трамвайные линии в неустановленном месте. От полученных телесных повреждений потерпевшая погибла на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают все обстоятельства этого события.