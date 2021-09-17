Сегодня в Одессе трамвай смертельно травмировал пожилую женщину.

Как сообщили журналистам в пресс-службе коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс», чрезвычайное происшествие случилось в 05:20, когда трамвай следовал из депо на маршрут по улице Балковской, передает УНИАН.

«Трамвай пересек улицу Краснослободскую на зеленый сигнал светофора и сбил пожилую женщину, когда она внезапно вышла на рельсы из-за электроопоры», - сказано в сообщении.

Отмечается, что бетонная опора существенно ухудшила водителю обзор. Несмотря на экстренное торможение, столкновения избежать не удалось: пенсионерка попала под переднюю часть вагона и получила повреждения, несовместимые с жизнью.

На месте работал следователь. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.