Средняя месячная температура воздуха в декабре предполагается от 4° мороза до 3° тепла, что близко к норме, сообщает Украинский Гидрометцентр.

Месячное количество осадков ожидается 33-78 мм, в горных районах местами 81-105 мм, что в пределах нормы (в северо-восточной части несколько меньше нормы).

В общем средняя месячная температура воздуха в декабре составляет 1-5° мороза, в Закарпатье и юге страны местами 0-2° тепла, в Крыму до 6° тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха - 24-32° мороза, в восточных, северо-восточных и Черновицкой областях местами 33-35° мороза, на Прикарпатье до 38° мороза, на Закарпатье и юге страны местами 17-23° мороза, на юге Крыма 10 -19° мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха – 10-18° тепла, в Прикарпатье и юге страны до 20°, на юге Крыма – до 25°.

Среднее месячное количество осадков составляет 30-66 мм, на Закарпатье, в Карпатах и ​​горных районах Крыма 76-139 мм.

На большей части территории Украины образуется снежный покров, только в южной части устанавливается не каждый год.

В декабре отмечены сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, во время оттепелей - туман и гололед.