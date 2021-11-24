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Участники акции антивакцинаторов выражали свой протест под стенами Верховной Рады, используя QR-код сайта «Единой России», пишет Украинская правда.

В среду несколько тысяч человек пришли в правительственный квартал Киева на так называемый «марш свободы». Они требовали освобождения лидера антивакцинаторского движения Остапа Стахива, которого СБУ подозревает в покушении на свержение конституционного строя.

На акции 24 ноября люди выкрикивали «Свободу Остапу Стахиву!» и держали плакаты «нет биологическому терроризму», «принудительная медицина = фашизм» и, собственно, против QR-кодов.

ФОТО УНИАН

Если отсканировать перечеркнутый QR-код с плакатов – можно попасть на сайт подконтрольной президенту РФ партии «Единая Россия».
ForUm

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