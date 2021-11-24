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Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины заявил об обнаружении российской информационной спецоперации, направленной на максимальное уменьшение уровня вакцинации населения Украины.

В частности, в социальных сетях и мессенджерах, а также Telegram-каналах распространяются сообщения о якобы негативных последствиях вакцинации.

Подтверждением реализации специальных информационных антивакционных мероприятий со стороны Российской Федерации является проведение очередного марша противников вакцинации от COVID-19, участники которой на плакатах «Стоп QR-код» разместили QR-код, дающий переход к вебсайту российской политической партии «Единая Россия».

Центр противодействия дезинформации в очередной раз рекомендует всем, кто сомневается в необходимости прививки, изучить всю информацию о доступных вакцинах из официальных источников их непосредственных разработчиков, проконсультироваться с семейным или частным врачом или позвонить на горячую линию Минздрава по дополнительной информации: 0 800 60 20.

Как сообщал ForUm, 24 ноября из-за массовой акции, организованной движением известного антивакцинатора Остапа Стахива, полиция почти на весь день ограничила движение транспорта в центре Киева.

Участники акции антивакцинаторов выражали свой протест, используя QR-код сайта «Единой России».

 
ForUm

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