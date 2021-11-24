Европейский Союз призвал Москву упразднить указ президента России Владимира Путина о «гуманитарной поддержке» Донбасса. Как заявил представитель главы дипломатии Евросоюза Петер Стано, ЕС считает необходимым, чтобы власти России с целью не усугублять ситуацию на востоке Украины отменили указ президента о «гуманитарной поддержке» отдельных районов Донецкой и Луганской областей, пишет Радио Свобода.

«Мы призываем Россию отменить это решение и прекратить совершать односторонние действия, которые будут только провоцировать дальнейшее ухудшение ситуации на востоке Украины», – говорится в заявлении Стано.

Отмечается, что этот указ вопреки Минским договоренностям направлен на дальнейшее отделение районов Донецкой и Луганской областей от Украины, которые временно не контролирует Киев.

В заявлении говорится, что такие односторонние действия Москвы нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, в частности в сфере таможенного контроля, и угрожают усилить напряженность, сохранить статус-кво в регионе и воспрепятствовать реинтеграции Украины.

15 ноября стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о «гуманитарной поддержке» населения территорий, удерживаемых группировками «ДНР» и «ЛНР». Сообщалось, что решение принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, оказания гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

В частности, Путин поручил правительству России в месячный срок принять меры, смягчающие условия допуска на российские рынки товаров, производимых в районах, контролируемых боевиками на Донбассе. Речь идет об участии таких товаров в госзакупках наравне с российскими.

Россия периодически направляет на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях так называемые «гумконвои». Официальный Киев постоянно отмечает нарушение Россией международного права в связи с этим, указывая на то, что в этих грузовиках может перевозиться и оружие для боевиков. Кремль это отрицает и говорит, что возит вещи первой необходимости.