Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в месячный срок обеспечить признание в России действительными сертификатов о происхождении товаров, выдаваемых органами и организациями, фактически действующими на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает Интерфакс.

Этим же документом правительство должно обеспечить «допуск на равных условиях с товарами российского происхождения товаров, происходящих из указанных районов, в целях осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров отдельными видами юридических лиц».

Правительству также поручено определить пункты пропуска через границу РФ, через которые указанные товары будут перемещаться.

Как говорится в документе, указ принят «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, оказания гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады и ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».