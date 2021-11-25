В Службе безопасности Украины нет информации о гражданине Соединенных Штатах Эване Ньюманне, который утверждает, что бежал из Украины в Беларусь из-за преследований со стороны спецслужб. Об этом в ведомстве заявили в ответ на запрос Радио Свобода.

«По результатам обработки Вашего письма… компетентными подразделениями Службы безопасности Украины сообщаем об отсутствии запрашиваемых сведений», – говорится в ответе.

Государственный вещатель Беларуси «Белтелерадиокомпания» обнародовал 8 ноября отрывки интервью с гражданином США Эваном Ньюманном, который, по его словам, просит политического убежища из-за своего участия в беспорядках у здания Капитолия в Вашингтоне в январе этого года.

Мужчина утверждает, что сбежал в Европу за советом адвоката после того, как ему предъявили шесть обвинений. Некоторое время он находился в Швейцарии и Италии, затем на четыре месяца уехал в Украину. В августе он незаконно пересек границу с Беларусью якобы из-за того, что заметил за собой слежку СБУ.