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Государственный белорусский говорящий «Белтелерадиокомпания» обнародовал интервью с гражданином Соединенных Штатов Эваном Ньюманном, который, по ее данным, просит политического убежища из-за своего участия в беспорядках у здания Капитолия в Вашингтоне в январе этого года.

В интервью входящему в структуру государственной компании канала «Беларусь 1» Ньюманн заявил, что бежал в Европу за советом своего адвоката после того, как ему предъявили шесть обвинений, передает Радио Свобода.

По словам американца, он некоторое время находился в Швейцарии и Италии, а затем на четыре месяца уехал в Украину.

В середине августа Ньюманна задержали белорусские пограничники за незаконное пересечение границы с территории Украины.

Как объяснил американец, он решил бежать в Беларусь и попросить там политическое убежище после того, как к нему начали проявлять интерес украинские структуры безопасности. Государственная пограничная служба Украины и Служба безопасности Украины пока не комментировали ситуацию публично.

Мужчине из Калифорнии предъявляют шесть федеральных обвинений за участие в январских беспорядках в Капитолии, в которых участвовали сторонники бывшего президента Дональда Трампа, прервавшие удостоверение победы Джо Байдена на президентских выборах.

В интервью белорусскому каналу Нойман отверг обвинения, назвав их «политическим преследованием».
ForUm

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