Вечером 23 ноября в Facebook была заблокирована страница АО «Укртрансгаз», сообщил директор по интегрированным коммуникациям группы «Нафтогаз» Максим Билявский.

«Организовывать коммуникации – это как приходить на ежедневную тренировку, но с новыми препятствиями. Например, вчера вечером, среди всего прочего, была заблокирована страница Укртрансгаза в Facebook, и это на старте отопительного сезона», - написал он.

За последние 6 месяцев Facebook уже дважды блокировал страницу Укртранснафты. Это происходило после передачи в управление продуктопровода «Самара-Западное направление».