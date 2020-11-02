Оператор газохранилищ Украины начал испытания программного комплекса, который автоматически собирает и анализирует данные приборов учета объема и качества природного газа в единицах энергии (кВт). Планируется, что до конца 2020 года этот программный комплекс будет введен в промышленную эксплуатацию в 11 украинских ПХГ, сообщает пресс-служба Укртрансгаза.

Таким образом с 2021 украинские газохранилища будут готовы к следующему этапу интеграции с газовым рынком ЕС - перевод системы учета газа из кубических метров в кВт⋅час. Последний стандарт принят в странах ЕС.

Программный комплекс - внутренняя разработка Института транспорта газа, входящего в состав группы «Нафтогаз». Он позволяет автоматически производить расчет объема газа в единицах энергии с применением параметров качества природного газа, которые определены химико-аналитическими лабораториями.

Также в течение 2021-2025 гг. на девяти украинских хранилищах будет установлены современные узлы замера газа с потоковыми хроматографами и влагомерами, которые в соответствии с Кодексом газохранилищ должны быть установлены на границе балансовой ответственности ПХГ и ГТС. Это даст возможность в онлайн-режиме отслеживать качественные и физико-химические характеристики природного газа, учитывать его как в физических, так и энергетических единицах.

«В этом году Оператор газохранилищ Украины сохраняет 10 млрд куб. м газа иностранных компаний. Для того, чтобы и дальше удерживать интерес европейских заказчиков, мы системно вводим стандарты газового рынка ЕС, повышаем клиентоориентированность и прозрачность нашей работы. Переход к учету газа в понятном для европейцев формате - единицах энергии - станет еще одним нашим шагом на пути к евроинтеграции», - отметил и.о. генерального директора Укртрансгаза Сергей Перелома.

Инициатива о переходе к учету газа в единицах энергии содержится в законопроекте № 2553, что готовится ко второму чтению. Законопроект был принят Верховной Радой Украины в первом чтении 16.06.2020.