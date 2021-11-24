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В Министерстве образования и науки Украины не лишали народного депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илью Киву степени кандидата наук.

«По состоянию на 23.11.2021 года Киви Илье Владимировичу не присуждена научная степень кандидата наук по государственному управлению», – говорится в ответе на запрос Радио Свобода.

Ранее в этом месяце Кива утверждал, что его лишили ученой степени, и называл это формальным поводом к дискредитации.

В июне 2021 года Министерство образования и науки сообщило, что осуществляет проверку материалов о предоставлении Киве степени кандидата наук.

26 апреля 2021 года Кива защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению. Тема диссертации - «Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)». Члены комиссии единогласно проголосовали «за».

Во время защиты Кива не смог ответить на вопрос оппонента.

При этом 13 членов комиссии проголосовали единогласно за.  
ForUm

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